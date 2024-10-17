На Восточном и Байконуре ведётся активная подготовка к ноябрьским пускам спутников «Ионосфера-М» и космического грузовика «Прогресс МС-29».

Ноябрь обещает быть насыщенным для российской космической программы. На космодроме Восточный завершается подготовка спутников «Ионосфера-М» №1 и №2.

Они будут следить за солнечной и геомагнитной активностью, что важно для изучения космической погоды. Специалисты уже проводят электроиспытания и заправляют топливом разгонные блоки.

Тем временем на Байконуре фокус на грузовом корабле «Прогресс МС-29». После успешных вакуумных испытаний, подтвердивших его герметичность, корабль подключили к наземным системам для последних проверок. Сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая отправит «Прогресс» на орбиту, тоже идет полным ходом.

Обе миссии крайне важны для поддержки текущих и будущих космических операций России. Даты запусков пока держатся в секрете, но подготовка идет строго по графику.