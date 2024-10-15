



По последним сообщениям Министерства обороны РФ, российские войска добились значительных успехов в ходе боевых действий на Херсонском направлении. В рамках этих операций был успешно уничтожен один из складов боеприпасов украинских войск. Точные координаты объекта были выявлены и эффективно атакованы.

Кроме того, подразделения группировки "Днепр", отвечающие за оборону левобережья Херсонской области, активно атаковали позиции украинских сил. В результате этих действий было потеряно до 25 украинских военнослужащих, а также несколько единиц военной техники.

Министерство обороны также рассказало о работе специализированного обучающего центра, где российские военные осваивают управление дронами-камикадзе.

Обучение проходит в специально оборудованном подземном классе и включает в себя как теоретическую подготовку, так и практику на компьютерных симуляторах. Завершающий этап обучения состоит из практических полетов на полигонах, где военнослужащие отрабатывают навыки в реальных условиях.