Успехи российских войск на Херсонском направлении: уничтожен склад боеприпасов
По последним сообщениям Министерства обороны РФ, российские войска добились значительных успехов в ходе боевых действий на Херсонском направлении. В рамках этих операций был успешно уничтожен один из складов боеприпасов украинских войск. Точные координаты объекта были выявлены и эффективно атакованы.
Кроме того, подразделения группировки "Днепр", отвечающие за оборону левобережья Херсонской области, активно атаковали позиции украинских сил. В результате этих действий было потеряно до 25 украинских военнослужащих, а также несколько единиц военной техники.
Министерство обороны также рассказало о работе специализированного обучающего центра, где российские военные осваивают управление дронами-камикадзе.
Обучение проходит в специально оборудованном подземном классе и включает в себя как теоретическую подготовку, так и практику на компьютерных симуляторах. Завершающий этап обучения состоит из практических полетов на полигонах, где военнослужащие отрабатывают навыки в реальных условиях.
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