12 октября комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS максимально приблизится к Земле и станет видимой невооруженным глазом на вечернем небе в Северном полушарии

Вечером 12 октября нас ожидает уникальное событие: комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS максимально приблизится к Земле. Если вы хотите увидеть "гостя из космоса" своими глазами, то сейчас самое время готовить бинокли и искать подходящую локацию — комета будет видна невооруженным глазом на вечернем небе в Северном полушарии.

Комета, открытая китайской обсерваторией Цзыцзиньшань в начале этого года, стала настоящим объектом притяжения для всех, кто увлекается астрономией. В сентябре она уже пролетела мимо Солнца, а теперь приближается к нашей планете. Период лучших условий для наблюдения начнется 12 октября, когда комета пройдет точку перигея — момент максимального сближения с Землей. После захода Солнца, примерно с 18:30, вы сможете увидеть комету над западной частью горизонта. Она будет светить настолько ярко (около -2 звездной величины), что её можно будет заметить даже в условиях сумерек, где свет городов обычно скрывает звезды.

Астрономы описывают её как потенциально одну из самых крупных и ярких комет последних лет. Не каждый день в небе можно увидеть нечто настолько яркое и мистическое. Кто знает, когда у нас снова появится такой шанс?

Появление кометы C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS на нашем небе — это шанс буквально заглянуть в прошлое космоса, ведь кометы являются древними артефактами, несущими информацию о рождении Солнечной системы.