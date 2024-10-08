АМ-17 заменит легендарный АКС-74У: серийное производство стартует в 2025 году

Концерн «Калашников» готовит к серийному производству в 2025 году новейший автомат АМ-17 — компактный, удобный и созданный под современные боевые реалии. Это оружие с калибром 5,45 мм, которое разрабатывалось с учетом опыта реальных боев и отвечает всем новым требованиям.

АМ-17 выделяется не только внешне, но и конструктивно: концерн «Калашников» решил сделать его легким, применив высокопрочные полимерные материалы. В итоге оружие стало легче, но не потеряло в надежности. Плюс, автомат получил телескопический приклад — теперь он будет удобен как в коротком, так и в разложенном виде. А благодаря планке Пикаттини можно устанавливать любой современный обвес, будь то прицелы, тактические фонари или что-то еще. Рукоятку взведения можно поставить с любой стороны, что особенно радует левшей — наконец, больше не надо подстраиваться под праворукий мир.

Если разложить автомат по частям, то в ствольной коробке разместились затвор, узел запирания и возвратный механизм — сердце любого автомата. Спусковая коробка держит магазин и включает ударно-спусковой механизм. Весит эта маленькая машина всего 2,5 килограмма (без магазина), а стреляет со скоростью 850 выстрелов в минуту. Быстро, точно и, что немаловажно, удобно.



