«Курганмашзавод» отправил российской армии новую партию бронированных машин с модернизированной защитой, чтобы повысить их выживаемость и эффективность на поле боя.

Недавно завод «Курганмашзавод», входящий в государственный холдинг «Высокоточные комплексы», осуществил поставку усовершенствованных боевых машин в российскую армию. В состав новой партии вошли боевые машины десанта БМД-4М и боевые машины пехоты БМП-3, которые теперь оснащены системой «Накидка». Эта система сокращает тепловой и радиолокационный след машин, что делает их менее заметными на поле боя.

Каждая машина также оборудована дополнительными решетчатыми экранами, которые укрепляют её защиту от противотанковых средств противника. Это значительно повышает безопасность экипажа и увеличивает вероятность успешного выполнения боевых задач в условиях повышенной опасности.

За последние девять месяцев производственные мощности завода были увеличены на 20%. Ускорение производства было достигнуто благодаря переходу некоторых производственных линий на круглосуточный режим работы. Это позволило заводу своевременно и полноценно выполнять обязательства по государственному оборонному заказу, поддерживая потребности военных в современной и надежной технике.

Эти бронемашины, сочетающие передовые технологии маскировки и защиты, уже готовы к использованию на различных театрах военных действий, обеспечивая российским военным преимущество в эффективности и выживаемости на поле боя.