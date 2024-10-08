На Сахалине испытали новый беспилотник «Бражник», способный нести до 10 кг полезной нагрузки.

На Сахалине завершились успешные испытания дрона «Бражник», разработанного как универсальное средство для мониторинга и логистики. Этот компактный беспилотник способен поднять груз до 10 кг и может летать до 60 минут без подзарядки, что делает его незаменимым помощником в полевых условиях.

«Бражник» отличается удобной складной конструкцией, что облегчает его транспортировку и быстрый запуск. Благодаря возможности оснащения различными устройствами, включая тепловизоры и газоанализаторы, дрон идеален для мониторинга территорий и выполнения точечных задач в удалённых районах.

Важной особенностью беспилотника является его система связи «Гермес». Она защищена от попыток глушения, что позволяет «Бражнику» работать в условиях активного подавления сигналов и обеспечивать надёжную передачу данных.

С успешным завершением тестов, «Бражник» рассматривается как перспективный инструмент для различных государственных и коммерческих задач, связанных с контролем и управлением территорий.