Российский истребитель Су-27 отогнал F-16, который приблизился к важному российскому самолету.

Российский истребитель Су-27 отогнал истребитель F-16, который подлетел слишком близко к важному российскому борту. Этот инцидент произошел в небе, и его кадры уже распространились по социальным сетям. Западный самолет неизвестной принадлежности приблизился к российскому воздушному судну, что привело к быстрому реагированию со стороны ВКС России.

На видео можно увидеть, как Су-27 догоняет F-16, сравнивается с ним и демонстрирует ракеты на подвеске. Это стало явным сигналом для пилота F-16, и он начал отдаляться еще до того, как Су-27 подошел вплотную. Показ ракет на подвеске — стандартная мера предупреждения, которая ясно даёт понять, что дальнейшее приближение может привести к более серьёзным последствиям.





Су-27 — один из главных истребителей в российском арсенале. Он предназначен для защиты воздушного пространства и способен перехватывать как самолёты, так и крылатые ракеты. Реагирование на потенциальные угрозы, такие как приближение неизвестных самолётов, — это стандартная практика для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Подобные инциденты регулярно происходят в международном воздушном пространстве, где самолёты разных стран патрулируют зоны, приближенные к границам. Важной частью таких миссий является демонстрация готовности к защите и недопущению нарушений. Российский Су-27 в этой ситуации выполнил свою задачу, отогнав потенциальную угрозу и продемонстрировав решимость защищать важные воздушные объекты.

