Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Су-27 отогнал F-16, который приблизился к российскому самолету
Российский истребитель Су-27 отогнал F-16, который приблизился к важному российскому самолету.

Российский истребитель Су-27 отогнал истребитель F-16, который подлетел слишком близко к важному российскому борту. Этот инцидент произошел в небе, и его кадры уже распространились по социальным сетям. Западный самолет неизвестной принадлежности приблизился к российскому воздушному судну, что привело к быстрому реагированию со стороны ВКС России.

На видео можно увидеть, как Су-27 догоняет F-16, сравнивается с ним и демонстрирует ракеты на подвеске. Это стало явным сигналом для пилота F-16, и он начал отдаляться еще до того, как Су-27 подошел вплотную. Показ ракет на подвеске — стандартная мера предупреждения, которая ясно даёт понять, что дальнейшее приближение может привести к более серьёзным последствиям.


Су-27 — один из главных истребителей в российском арсенале. Он предназначен для защиты воздушного пространства и способен перехватывать как самолёты, так и крылатые ракеты. Реагирование на потенциальные угрозы, такие как приближение неизвестных самолётов, — это стандартная практика для обеспечения безопасности воздушного пространства.

Подобные инциденты регулярно происходят в международном воздушном пространстве, где самолёты разных стран патрулируют зоны, приближенные к границам. Важной частью таких миссий является демонстрация готовности к защите и недопущению нарушений. Российский Су-27 в этой ситуации выполнил свою задачу, отогнав потенциальную угрозу и продемонстрировав решимость защищать важные воздушные объекты.

#новости #армия #вооружение
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Новая партия ЗРПК "Панцирь-С1М" поступила в войска в зоне СВО
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
39
Грядущий iPhone 17 Air может получить более компактный дисплей нового поколения
+
На бывшем заводе Nissan началась сборка нового кроссовера под брендом XCITE
+
iPhone 17 Air может получить передовую технологию отображения
+
Китай стал первым в мире производителем терагерцовой связи на большие расстояния
4
Китай поставил новый рекорд в мостостроении
2
Автомобильные предпочтения в Китае, на каких машинах ездят сами китайцы
2
Появился список первых 15 устройств Xiaomi, которые получат HyperOS 2.0
+
Технология Canvas от OpenAI может изменить то, как пользователи ChaptGPT пишут и создают код
+
Появились первые тесты игровых Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 9 9950X3D
9
Показаны реальные фотографии Vivo X200 mini, демонстрирующие нижний край и модуль камер
+
Топливно-энергетический комплекс России: баланс между традициями и инновациями
+
РПГ-7 с ПГ-7ВР - мощное оружие для уничтожения современной бронетехники
+
Эксперты сообщили о необходимости немедленного решения проблемы загрязнения воздуха спутниками
+
Кадыров передал 100 боевых "Джихад-машин" для СВО
+
Высока вероятность того, что ремейк Silent Hill 2 не защищен Denuvo
1
Вышел ремейк Until Dawn - игра оказалась на торрентах в день релиза
2
iPhone SE 4 будет оснащён собственным 5G-модемом Apple и такой же камерой как в iPhone 15
2
Появились примеры фотографий с перископической камеры vivo X200 Pro 200 Мп
+
Базовый вариант Samsung Galaxy S25 будет оснащен чипом Dimensity 9400 из-за более низкой стоимости
1

Популярные статьи

Почему в СССР забросили разработку самого большого вертолёта ЯК-60
7
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
173
Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
1
Сколько будет стоить PlayStation 6 - сухой анализ рынка
12
DDR5-4800 vs DDR5-6400 – почему покупка более скоростной ОЗУ может не принести вам никакой пользы
19
Microsoft про Xbox - мы не знаем, почему сторонние издатели не хотят выпускать игры на нашей консоли
4

Сейчас обсуждают

Yilec
10:18
Куда делось его традиционное "ни шагу назад, границы 1991г., до последнего укра"? А... понятно, эта говорящая голова на пенсии, поломалась. Несите другую!
Экс-генсек НАТО рассказал, как Украина сможет остаться независимой
Demerilis
10:11
Эта кастрированная животина тоже гонит трафик Бублу, а 6900 XT никчёмная печь. Смотрите 6900 XT еле фхд тянет без лучей, какой ей там 3440 на 1440, а Китяю во сне приснилось что к нему 7900 XTX едет, ...
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
Axel Maz
10:00
Intel® Processor Diagnostic Tool думаю в гугле или яндексе быстро найдёшь, именно эту прогу рекомендовал интел для проверки проца на дефект...
У Intel проблема: никто не может создать инструмент, который определит ухудшение работы процессора
Владимир Мещеряков
09:59
Зачем ? Мне здесь нравится.
Почему пользователи не любят Linux, а всем геймерам всё равно придётся перейти на Windows 11
Татьяна Кущ
09:59
В статье указано, что "реализация этой инициативы позволит УВЕЛИЧИТЬ объемы производства полипропилена на площадке в Тобольске до 1,5 миллиона тонн". То есть кадры там уже есть на другом производств...
В России идет строительство одного из самых больших в мире заводов по производству полипропилена
kitava
09:57
Могут но не будут. Выведут нациков. Отлов оставят умирать или дезертировать.
Меркурис: ВСУ не удастся отступить из-под Курахово вовремя и они попадут в котёл
Мамука Шешашвили
09:52
wwr222, - обалдеешь, ты, среди своих (гробов) гоночных уик-эндов. Это уже какой по счёту? https://www.youtube.com/watch?v=X6S1nMhXGfg&ysclid=m1yng35bv4458320940 Сходи к врачу, проконсультируйся, у те...
Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
Белый Орёл
09:49
Свои дебильные вскукаркки оставь для школоты
Radeon RX 7900 ХТХ снова в деле – технология AMD FMF 2 меняет правила в киберспорте и на игровых ПК
PanzerK
09:44
Тогда головой можно подумать и понять что это лишь программа и она не зависит от того переносите вы её или нет... она просто работает так как работает.
Есть ли толк от Nvidia GeForce RTX 2070 8Gb на ПК 12-летней выдержки
O Clock
09:41
трусишкер где то зашкерился, или забухал, в любом случае всплывёт говно.
Вооружённые силы РФ овладели значительными территориями села Островское
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем