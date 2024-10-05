Российский истребитель Су-57 случайно сбил беспилотник С-70 «Охотник-Б» из-за сбоя в системе обмена тактической информацией

Непредвиденный инцидент произошел в ходе военной операции: российский истребитель пятого поколения Су-57 случайно сбил новейший отечественный беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник-Б». Событие произошло над территорией противника, когда истребитель выпустил высокоманевренную ракету Р-74М, которая поразила цель в виде собственного дрона. Видеозапись инцидента, где видно, как ракета догоняет и уничтожает беспилотник в воздухе, уже распространилась в социальных сетях.

Военный эксперт Евгений Даманцев разъяснил, что причиной случившегося стал сбой в системе обмена тактической информацией. Канал связи, работающий в диапазоне от 960 до 1250 МГц, допустил ошибку в целераспределении, что привело к тому, что дрон был идентифицирован как вражеская цель. Техническая ошибка нарушила взаимодействие между истребителем и беспилотником, что и стало причиной запуска ракеты.

С-70 «Охотник-Б» — это тяжелый разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, разработанный по схеме «летающее крыло». Этот дрон обладает внушительными характеристиками: его вес составляет около 20 тонн, размах крыльев — 19 метров, а длина — 14 метров. В конструкции «Охотника» активно применяются композиционные материалы, которые не только снижают его вес, но и усложняют обнаружение радиолокационными средствами, делая дрон менее заметным на поле боя.

После инцидента планируется перепрограммирование системы управления вооружением беспилотника, что позволит вернуть прежние помехозащищенные и криптозащищенные модули обмена информацией. Важно отметить, что «Охотник-Б» способен действовать в качестве «беспилотного ведомого» для Су-57, что расширяет его возможности в рамках совместных операций. Благодаря целеуказанию от бортовых РЛС Н036 «Белка» истребителя Су-57, «Охотник» может вести воздушный бой и применять ракеты Р-77-1, что делает его значимой боевой единицей в современных военных конфликтах.

Специалисты уверены, что после устранения неполадок и улучшения каналов связи, подобные ошибки не повторятся, и беспилотник продолжит выполнять свои боевые задачи в составе российских воздушных сил.