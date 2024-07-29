В России разработана новаторская технология для беспроводной передачи электричества из космоса, которая может революционизировать использование космической солнечной энергии

Научные сотрудники из Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе в России успешно завершили испытания уникальной технологии, которая позволяет передавать электричество из космоса на Землю без использования проводов. Это достигнуто благодаря новейшим разработкам в области миниатюрных фотоэлектрических преобразователей на основе арсенида галлия.

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Эти небольшие устройства, толщиной всего 45 микрометров, могут эффективно преобразовывать лазерное излучение в электрический ток. Они демонстрируют высокую эффективность преобразования, достигая показателей до 45% и способны работать на расстоянии, что предоставляет потенциал для их использования не только для питания космических аппаратов, но и для передачи энергии на землю.

Преимущество этой технологии заключается в ее способности направлять и фокусировать лазерные лучи на фотоактивную часть преобразователя, где энергия света превращается в ток. Это открывает новые возможности для глобального энергоснабжения, особенно в удаленных и труднодоступных регионах.

В ближайшем будущем исследователи планируют разработать комплекс из множества фотоэлементов, что увеличит плотность падающего лазерного излучения до 10 киловатт на квадратный сантиметр и позволит генерировать напряжение в десятки вольт, делая передачу энергии еще более эффективной.