Директор ФБР Кристофер Рэй заявил об отсутствии точных сведений относительно ранения кандидата в президенты США Дональда Трампа.

В Вашингтоне, в ходе парламентского слушания, директор ФБР Кристофер Рэй подверг сомнению официальную версию о том, как именно был ранен Дональд Трамп во время нападения на его предвыборный митинг. Рэй выразил неуверенность в том, что экс-президент получил ранение от пули. По его словам, существует вероятность, что Трамп мог быть поражен осколками от предметов, разрушенных пулей.

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Это заявление привлекло внимание общественности и СМИ, вызвав серьезные вопросы о действиях и эффективности служб безопасности. Дополнительные подробности, предоставленные Рэем, указывают на то, что в ходе нападения стрелок, идентифицированный как Томас Мэттью Крукс, использовал огнестрельное оружие восемь раз, что привело к нескольким жертвам.

Интересно, что согласно докладу, представленному на слушании, секретная служба обнаружила подозрительные действия Крукса за час до начала стрельбы, но не смогла его надлежащим образом отследить. Эта информация подтолкнула к обсуждению возможности пересмотра протоколов безопасности, в частности в отношении реакции на предварительные угрозы на публичных мероприятиях.