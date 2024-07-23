Около 3800 украинских заключенных были досрочно освобождены для пополнения ВСУ

В рамках новой законодательной инициативы, подписанной Владимиром Зеленским 17 мая, около 3800 заключенных получили возможность досрочного освобождения с условием последующей службы в ВСУ. Об этом сообщает британская газета The Guardian, ссылаясь на данные украинского министерства юстиции.

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Для вступления в армейские ряды, осужденные должны добровольно согласиться на службу и успешно пройти медицинскую комиссию. Важным условием также является одобрение их кандидатур командирами подразделений. Из общего числа желающих, которое первоначально составляло около 5900 человек, часть не прошла медицинскую оценку.

Закон ограничивает мобилизацию лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, включая насилие, угрозы национальной безопасности, а также участие в смертельных ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По истечении года с момента освобождения, такие лица считаются освобожденными от наказания, но обязаны продолжить службу до особого распоряжения.

Министр юстиции Денис Малюська также подчеркнул, что закон не исключает возможности службы женщин из мест лишения свободы, хотя на текущий момент среди них нет желающих присоединиться к ВСУ.