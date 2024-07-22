Недавний удар российской авиабомбы ФАБ-3000 в Харьковской области произвел значительный разрушительный эффект, продемонстрировав эффективность и точность российских вооружений в условиях современных военных технологий.

В Харьковской области, после удара российской авиации бомбой ФАБ-3000, был уничтожен пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады Вооруженных сил Украины. На месте взрыва образовалась воронка глубиной, сравнимой с двухэтажным домом. Этот удар подтвердил возможности российской авиационной техники в использовании фугасных авиабомб с системами планирования и коррекции.

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Информация о точности попадания была подтверждена военными корреспондентами. Сначала цель была обнаружена разведывательными беспилотниками, после чего ее атаковали фугасной авиабомбой. Это свидетельствует о высокой проникающей способности и устойчивости ФАБ-3000, что важно для выполнения боевых задач в сложных условиях.

Отмечается, что после взрыва бомбы на месте, где ранее было здание, не осталось ничего, кроме разрушений. Это показало мощность и разрушительный эффект применяемого вооружения.