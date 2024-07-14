Российские военные осваивают новый тип боеприпасов для FPV-коптеров, что значительно усиливает их боевые возможности.

Российская армия на передовой внедряет новый тип боеприпасов, основанный на использовании FPV-коптеров, что значительно изменяет подходы к ведению боевых действий. Эти боеприпасы, сделанные из пластида и запресованные в цилиндрические тубусы от зарядов ОГ-15М, обладают повышенной мощностью и осколочным действием. Вес таких снарядов составляет 2 и 3 кг, что делает их более разрушительными по сравнению с традиционными боеприпасами ВОГ-17.

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Применение FPV-коптеров для доставки таких боеприпасов на поле боя позволяет увеличить точность ударов и минимизировать риски для личного состава. Важной особенностью этой тактики является способность оперативно реагировать на изменения на поле боя, обеспечивая высокую адаптивность действий.

Разработка этих снарядов стала возможной благодаря доступности компонентов и относительной простоте сборки. Основные материалы включают не только пластид и тубусы, но и такие элементы, как батарейки, армированный скотч и прищепки для замыкания цепей взрывателей. Это делает производство боеприпасов мобильным и легко адаптируемым к условиям передовой.

Использование беспилотных аппаратов в вооруженных конфликтах требует четких правил, чтобы предотвратить случайные жертвы среди гражданского населения и обеспечить соответствие действий стандартам ведения боевых действий.



