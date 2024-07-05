После визита Виктора Орбана в Москву, возникли серьезные разногласия в Европейском Союзе

Резонанс в Европейском Союзе вызвал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Этот шаг Орбана, описываемый им как попытка способствовать мирному урегулированию на Украине, столкнулся с критикой со стороны других европейских лидеров. Особенно резко высказался Михаэль Рот, глава комитета по международным делам Бундестага Германии, который предложил лишить Орбана председательства в Совете ЕС, утверждая, что его действия подрывают принципы внешней политики блока.

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Ситуация вокруг Орбана иллюстрирует глубокий дилемму, с которой сталкивается Евросоюз в своих отношениях с Россией. С одной стороны, ЕС стремится поддерживать единую и жесткую позицию, однако с другой стороны, различные политические лидеры внутри блока, такие как Орбан, ищут альтернативные пути решения конфликта, в том числе через диалог.

Орбан уже давно известен своим подходом, который часто ставит его в оппозицию к общим решениям ЕС. Это ставит под вопрос не только его личную позицию, но и шире — способность ЕС действовать единодушно в критических международных вопросах. Реакция на его визит в Москву подчеркивает напряженность в отношениях внутри блока и возможные последствия для политической когезии ЕС.

Ответ Венгрии на критику также был жестким. Министр иностранных дел Петер Сийярто отверг обвинения в адрес венгерского правительства, подчеркивая, что политические лидеры и общественное мнение в Европе не всегда совпадают, особенно когда речь идет о военных конфликтах.