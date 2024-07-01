Новый очиститель воздуха от Xiaomi Beon X3 Pet предлагает продвинутые функции для борьбы с шерстью домашних животных и неприятными запахами, улучшая качество воздуха в вашем доме.

Xiaomi анонсировала уникальный очиститель воздуха Beon X3 Pet, созданный с учетом потребностей владельцев домашних животных. Этот инновационный прибор оснащен фильтром, специально разработанным для улавливания шерсти питомцев, что делает его идеальным для домов с животными.

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Beon X3 Pet имеет встроенный ионизатор, который эффективно борется с аллергенами и вредными микроорганизмами в воздухе. Это не только улучшает общее качество воздуха, но и способствует здоровью как людей, так и животных.

Особенностью Beon X3 Pet является дезодорирующий каталитический фильтр, который устраняет неприятные запахи, в том числе те, что исходят от лотков для домашних животных. Прибор обеспечивает производительность до 411 кубометров воздуха в час, что гарантирует быструю и эффективную очистку воздуха в вашем доме.

Кроме того, на верхнюю часть очистителя можно установить специальную стойку для кошек, предотвращая перекрытие потока воздуха, если ваш питомец решит прыгнуть на устройство. Это продуманный элемент дизайна, который обеспечивает комфорт и для владельцев, и для их пушистых друзей.

На данный момент Beon X3 Pet доступен для предзаказа на краудфандинговой платформе в Китае по цене $261. Дата официального начала продаж будет объявлена позже.