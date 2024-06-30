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Mirakl
Huawei готовит к выпуску новый флагманский планшет с поддержкой спутниковой связи
Следующий планшет Huawei на HarmonyOS обещает революционные функции и ультра-быструю зарядку.

Huawei скоро порадует рынок новым флагманским планшетом на платформе HarmonyOS, который, согласно последним утечкам, получит ряд прогрессивных функций. Среди них - поддержка спутниковой связи, уже известная по серии смартфонов Mate 60, что делает новинку особенно привлекательной для путешественников и тех, кто работает в удаленных районах.

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Источник из Digital Chat Station раскрыл, что планшет зарегистрирован в базе данных 3C под модельными номерами MRO-W00 или MRO-W10. Эти устройства обещают стать одними из самых быстро заряжаемых в своем классе благодаря новой системе Huawei SuperCharge с мощностью до 100W, что существенно превосходит текущие модели с 88W зарядкой.

Более того, планшет оснастят технологией Huawei Star Flash для беспроводного подключения к клавиатуре и мыши, что упростит работу с устройством в качестве мобильной рабочей станции.

С новыми характеристиками и спутниковой связью этот планшет Huawei может легко составить конкуренцию новейшим моделям, таким как Apple iPad Pro 13 и предстоящий Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, предлагая пользователям уникальные возможности для работы и развлечений без границ.

#новости #планшет
Источник: notebookcheck.net
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