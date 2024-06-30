LG представила новую цветовую версию своего MyView Smart Monitor, а также комплект с беспроводной клавиатурой и мышью

Компания LG внесла свежие акценты в свою популярную серию смарт-мониторов MyView, добавив новые цветовые решения и комплект для рабочего стола. Новый цвет — нежный розовый — уже доступен для 27-дюймовой модели и её нового 32-дюймового аналога. Эти устройства сочетают в себе функции внешнего дисплея и компактного телевизора благодаря поддержке системы webOS 23.

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27-дюймовая модель теперь предлагается в комплекте Smart Monitor Desktop Setup, который включает в себя монитор, а также беспроводную клавиатуру и мышь, выполненные в одной цветовой гамме. Несмотря на то, что пульт дистанционного управления остался белым, новый комплект обещает стильное и функциональное дополнение к любому рабочему месту.

Эта новинка уже доступна для заказа на официальном сайте LG, предлагая пользователям уникальное сочетание стиля и технологического удобства.