Новый многофункциональный тачпад от Sanwa Supply позволяет пользователям управлять компьютером без мыши, обеспечивая комфорт и сохранность ноутбука.

Компания Sanwa Supply представила инновационный Bluetooth тачпад MA-PG521GB. Это устройство идеально подойдет для тех, кто предпочитает работать с тачпадом вместо мыши. Удобный и стильный, этот тачпад можно разместить в любом удобном месте на рабочем столе, что позволяет создать максимально комфортное рабочее пространство.

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Одним из главных преимуществ внешнего тачпада является сохранение ноутбуков в идеальном состоянии, особенно для тех, кто планирует их дальнейшую перепродажу. Благодаря использованию внешнего тачпада можно избежать некрасивых пятен на подставке для рук, что актуально для устройств с тканевой отделкой, таких как Microsoft Surface Pro с Alcantara.

MA-PG521GB полностью совместим с ПК на базе Windows 10 и 11. Он поддерживает 14 мультитач жестов, включая перетаскивание и переключение виртуальных рабочих столов. Дополнительно устройство оснащено вибрационным режимом для улучшенной тактильной обратной связи при нажатии.

Встроенный литий-полимерный аккумулятор обеспечивает до 60 рабочих дней по 8 часов при обычном использовании и минимум 20 часов при непрерывной работе. Зарядка аккумулятора осуществляется через USB-C за 2 часа, причем тачпад можно использовать даже в процессе зарядки.

Подключение к компьютерам осуществляется через Bluetooth 5.0 с рабочим диапазоном от 2 до 10 метров, в зависимости от материала поверхности стола. Размеры устройства составляют 138,8 x 106,8 x 11,1 мм, а вес — всего 125 г.



















