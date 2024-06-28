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Mirakl
В России введены ужесточенные требования к удалению персональных данных из интернета
Россияне теперь могут полностью стереть свои следы в интернете

В последних поправках к закону "о праве на забвение", принятых Советом Федерации, значительно расширены полномочия российских пользователей интернета по контролю за своей информацией в сети. Теперь не только местные, но и иностранные интернет-платформы обязаны удалять данные пользователей по первому требованию.

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Согласно новым нормам, все сервисы, включая поисковые системы и социальные сети, должны подключаться к реестру Роскомнадзора и оперативно блокировать доступ к "запрещенной" информации. Регулятор также наделен правом вносить в список запрещенных ресурсов "зеркала" сайтов, что направлено на борьбу с распространением нелегального контента.

Эти меры позволяют каждому гражданину России защитить свою репутацию и конфиденциальность, удалив из интернета устаревшую или нежелательную информацию о себе. Несоблюдение новых правил грозит сервисам штрафами, что делает их исполнение особенно актуальным в контексте международной деятельности.

#новости
Источник: securitymedia.org
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