Telegram вышел на первое место среди платформ, популярных у киберпреступников, обогнав даже форумы даркнета.

Telegram, известный своей защищённостью и приватностью, теперь возглавляет список предпочтений киберпреступников для своих тайных операций.

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По данным компании BI.ZONE, только с начала года через этот мессенджер было совершено свыше 66 000 операций, связанных с незаконной деятельностью. Это значительно превышает активность на специализированных форумах в даркнете, где было зарегистрировано около 22 000 случаев общения.

Дмитрий Кирюшкин из BI.ZONE отмечает, что ежедневно в Telegram заходит половина из 900 миллионов его пользователей, что создаёт огромные возможности для злоумышленников не только для фишинга, но и для распространения вредоносного ПО.

Помимо Telegram, киберпреступники также активно используют такие платформы, как Tox, Jabber и Discord, каждая из которых предоставляет разные инструменты для общения и координации действий.