Открытая уязвимость SnailLoad позволяет хакерам шпионить за пользователями, анализируя медленные загрузки файлов.

Исследователи из Технического университета Граца обнаружили серьезную уязвимость, получившую название SnailLoad, которая позволяет хакерам шпионить за пользователями через обычные интернет-соединения. SnailLoad использует уникальный метод: он анализирует изменения скорости загрузки данных, что позволяет обходить стандартные системы защиты, включая брандмауэры и VPN.

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Для начала атаки злоумышленнику достаточно заставить пользователя загрузить файл, который, хоть и выглядит безвредным, загружается очень медленно. Эта медленная загрузка создает определенный узор в скорости интернет-соединения, который хакеры могут анализировать и использовать для получения информации о действиях пользователя в интернете.

Стефан Гаст, один из участников исследовательской группы, рассказал, что они смогли с 98% точностью определить, какие видео смотрели тестовые пользователи. Чем медленнее интернет-соединение и чем больше размер видео, тем выше точность шпионажа.

Дэниел Грусс, также из Грацского университета, отметил, что простого решения этой проблемы нет. Единственный потенциальный способ защиты — это случайное замедление интернет-подключений поставщиками услуг, что, в свою очередь, может вызвать другие проблемы, такие как задержки в прямых эфирах и онлайн-играх.