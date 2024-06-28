Компания Xiaomi представила специальное издание своего смартфона CIVI 4 Pro, созданное в сотрудничестве с Disney. Новая модель оформлена в стилистике Злой Королевы из известной сказки "Белоснежка и семь гномов".
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Особенностью этого ограниченного выпуска является зеркальце, встроенное в заднюю панель телефона, декорированное изящными узорами.
Кроме того, в комплект входят защитный чехол, стикеры в тему сказки и подставка для смартфона, выполненная в виде отравленного яблока.
Смартфон оснащён 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ постоянной памяти, и пока доступен к покупке только в Китае по цене 3299 юаней, что составляет приблизительно $454.