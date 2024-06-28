Новый смартфон HMD Skyline, оформленный в стиле классических Nokia Lumia, скоро поступит в продажу.

Скоро на рынок выйдет новый смартфон HMD Skyline, который привлекает внимание своим дизайном, напоминающим классические устройства Nokia Lumia. По последним утечкам, устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 7s Gen 2, что ставит его в один ряд с такими моделями, как Xiaomi POCO X6, Redmi Note 13 Pro 5G и Motorola Edge 50 Fusion, уже доступными на глобальном рынке.

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Источник информации, учетная запись @smashx_60 в социальных сетях, предоставила новые промо-фотографии и видео, на которых HMD Skyline представлен в нескольких ярких цветах, включая заметный розовый. Согласно утечке, смартфон получит большой дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 4,900 мАч и основную камеру на 108 МП с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS).

Компания HMD Global также планирует выпустить бизнес-версию модели Skyline, которая будет обновляться с патчами безопасности Android на два года дольше стандартной версии. Официальная дата запуска пока не объявлена, но все промо-материалы указывают на скорый релиз, который, по предварительным данным, состоится в следующем месяце.