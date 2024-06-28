Новый вызов для YouTube: в России запустили уникальный видеохостинг

В рамках мероприятия в Региональном общественном центре интернет-технологий, компания Rteam представила свою новинку – сервис "Платформа". Этот проект предназначен для видеохостинга и является адаптированным к российской аудитории аналогом YouTube.

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Основные функции "Платформы" включают ленту рекомендаций, поиск видео и возможность публиковать как длинные видеоролики, так и короткие клипы. Отличительной чертой сервиса стала поддержка видео в качестве 4К и возможность обработки до 240 тысяч запросов за секунду, что делает его особенно мощным инструментом для создателей контента.

Андрей Талызин, руководитель Rteam, подчеркнул, что "Платформа" облегчает процесс миграции для видеоблогеров, позволяя легко переносить уже существующий контент с платформ вроде VK и YouTube. Дополнительным бонусом для создателей видео станет беспроцентная монетизация, предлагаемая на новом сервисе.

"Платформа" появляется в качестве мощного ответа на ограничения доступа к зарубежным видеосервисам, предлагая надежную платформу с учетом особенностей российского контента и строгой модерацией соблюдения законодательства.