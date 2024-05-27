Курс мемкоина NORMIE рухнул почти на 100% после хакерской атаки, в результате которой киберпреступник вывел значительную сумму средств.

27 мая 2024 года курс мемкоина NORMIE резко упал после кибератаки. Хакер обнаружил уязвимость в смарт-контракте и смог вывести большое количество средств. В результате за короткий срок цена монеты упала на 99,45%, а рыночная капитализация сократилась с $42 миллионов до всего $200 тысяч.

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После атаки дневной объем торгов упал на 80%, составив $7 миллионов. Несмотря на это, курс монеты смог восстановиться до почти $3 миллионов. Хакер предложил вернуть 90% украденных средств в Ethereum, но поставил условие не преследовать его юридически. Оставшиеся 10% средств он попросил оставить себе.

Кроме того, злоумышленник предложил команде разработчиков NORMIE инвестировать 600 ETH в запуск нового токена, который должен компенсировать убытки владельцам пострадавшей криптовалюты. В результате атаки пострадало не менее 72 000 владельцев NORMIE.