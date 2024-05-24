Российские системы радиоэлектронной борьбы успешно препятствуют американским бомбам GLSDB достигать своих целей, вызывая необходимость в дальнейших технологических улучшениях для адаптации к этим помехам.

Российские устройства для радиоэлектронной борьбы, в частности система "Красуха-4", оказались способны мешать работе американских бомб GLSDB. Эти бомбы, разработанные компаниями Boeing и Saab, предназначены для запуска с помощью реактивных систем, например, HIMARS. Они могут лететь на расстояние до 150 километров и попадать в цель с точностью до одного метра.

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Однако, по последним данным от Reuters, российская "Красуха-4" создаёт помехи, которые мешают бомбам достигать их целей. Эти помехи нарушают сигналы, которые направляют бомбы к цели. Представители Boeing подтвердили, что их бомбы умеют преодолевать некоторые помехи, но полностью избежать проблем с российскими системами пока не удаётся. Для решения этой задачи потребуется время и доработка технологий.