Компания Cluvens представила новую модель своего игрового кресла - Gatling Battle Station. Это кресло оснащено тремя мониторами, гидравлическим мотором, что придает ему впечатляющий внешний вид. Кресло выполнено в стиле танка и установлено на гусеничную базу, что позволяет легко перемещать его вперед и назад.

Gatling Battle Station отличается высокой комфортностью благодаря улучшенной амортизации. Сиденье можно регулировать по высоте и наклону с помощью встроенного гидравлического мотора. Подставка для мониторов поддерживает до трех экранов и может подниматься и опускаться независимо от положения кресла. Это позволяет выбирать оптимальные позиции для просмотра.

Кресло имеет длину до 1.6 метра, ширину 88 см и максимальную высоту 2.2 метра, когда мониторы подняты. В комплекте поставляются 3 HDMI-кабеля для удобного подключения мониторов, однако сами мониторы и компьютер в комплект не входят.

Цена и доступность Cluvens J20 Gatling Battle Station уже доступно для заказа на официальном сайте производителя по цене $4,199.