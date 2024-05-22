JEDEC объявил о скором выпуске оперативной памяти нового поколения DDR6 и LPDDR6 в форм-факторе CAMM2, который предложит высокую скорость передачи данных и новую конструкцию соединения с материнской платой, улучшая технические характеристики и облегчая модернизацию.

JEDEC, орган по стандартизации полупроводников, анонсировал, что новый стандарт оперативной памяти DDR6 и его мобильная версия LPDDR6 будут выпущены в новом форм-факторе CAMM2. Этот стандарт обещает значительное увеличение скорости передачи данных по сравнению с текущим DDR5.

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По предварительным данным, DDR6 начнет с скорости 8.8 Gbps и сможет достигать 17.6 Gbps, а с использованием разгона — до 21 Gbps. Однако LPDDR6, используемый в мобильных устройствах и тонких ноутбуках, ограничится максимальной скоростью 14.4 Gbps, начиная с 10.66 Gbps.

Одним из ключевых изменений станет переход с традиционного вертикального соединения к горизонтальному в форм-факторе CAMM2, что позволит уменьшить энергопотребление и упростить дизайн материнских плат. Это также улучшит возможности модернизации за счет увеличения максимально поддерживаемой емкости памяти.

Первые модули DDR6 и LPDDR6 в форм-факторе CAMM2 ожидаются в массовом производстве к 2026 году. Это потребует от производителей материнских плат как для настольных ПК, так и для ноутбуков пересмотреть текущие дизайны для адаптации к новым требованиям.