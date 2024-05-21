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Mirakl
Microsoft представляет Surface Pro 11 с процессорами Snapdragon и OLED-дисплеем
Microsoft запускает Surface Pro 11, первый планшет серии с ARM-процессорами Snapdragon. Новинка предлагает улучшенные экраны OLED и LCD, более мощные аккумуляторы для OLED-версий и улучшенные камеры.

Компания Microsoft анонсировала выпуск Surface Pro 11 — первого устройства в этой серии, работающего на базе процессоров Snapdragon от Qualcomm. Эта модель является прямым наследником Surface Pro 9 и предлагает пользователям улучшенные технические характеристики и более широкий выбор комплектаций.

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Одной из заметных новинок в Surface Pro 11 является опциональный OLED-дисплей с разрешением 2880x1920 пикселей, частотой обновления 120 Гц и соотношением сторон 3:2. Для моделей с OLED-дисплеем предусмотрены аккумуляторы увеличенной емкости — 53 Втч против 48 Втч у версий с LCD-экранами.

Помимо этого, новый Surface Pro оснащен 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD на PCIe 4. Все модели включают 2 порта USB4, порт Surface Connect и обновленные камеры: фронтальную с разрешением QHD и заднюю на 10 мегапикселей.

Цены на новинку стартуют от $899,99 за базовую модель с LCD-дисплеем и доходят до $1349,99 за версию с OLED-экраном. Также предлагаются конфигурации с 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти для OLED-версий. В настоящее время все модели поддерживают только Wi-Fi, однако в будущем ожидается добавление вариантов с поддержкой 5G.

#новости
Источник: notebookcheck.net
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