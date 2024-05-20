Компания Anker запустила продажи новых моделей портативных зарядных устройств — Zolo Power Bank 10K и Zolo Power Bank 20K. Особенностью данных аксессуаров является наличие двух встроенных кабелей: USB-C и Lightning, что делает их первыми в своем роде. Устройства уже доступны на рынке Китая, и есть информация о возможном скором появлении в продаже и в других странах.

Зарядные устройства Zolo Power Bank отличаются высокой мощностью зарядки — до 30 Вт через USB-C порт и до 27 Вт через Lightning порт. По заявлениям производителя, они способны зарядить iPhone 15 до 60% всего за полчаса. Кроме того, в моделях предусмотрены дополнительные порты USB-C и USB-A для подключения других устройств.

Обе модели имеют встроенный дисплей, который показывает уровень заряда батареи. Покупатели могут выбрать между версиями на 10 000 мАч и 20 000 мАч, последняя из которых может зарядить iPhone 15 Pro до 4.2 раза.

Дизайн новых зарядных устройств также привлекателен — они оснащены плетеными кабелями длиной 13.7 см и доступны в нескольких цветах, включая черный, белый, синий и розовый.

На китайском рынке цены на Zolo Power Bank 10K и 20K составляют 129 юаней (~$18) и 159 юаней (~$22) соответственно. Предполагается, что в США стартовая цена составит $39,99.