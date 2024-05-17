Sony Music ужесточает меры по защите авторских прав своих исполнителей от незаконного использования их творчества в разработке искусственного интеллекта.

Корпорация Sony Music, одна из крупнейших музыкальных компаний мира, объявила о новых мерах по защите творчества своих артистов. В четверг компания заявила, что запрещает использование своих музыкальных произведений для обучения искусственных интеллектов без явного разрешения.

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В последнее время технологии ИИ активно влияют на креативные индустрии, но Sony Music подчеркивает, что инновации должны соблюдать авторские права. Компания не разрешает третьим лицам использовать любые материалы, включая песни, тексты, обложки, фотографии и записи, без предварительного согласия.

Среди артистов, чьи права защищает Sony Music, - Селин Дион, Doja Cat, Lil Nas X и 21 Savage. В каталоге Sony Music Publishing числятся такие знаменитости как AC/DC, The Beatles, BTS, Боб Дилан и покойная Эми Уайнхаус.

На фоне все возрастающего использования ИИ в музыке, важность защиты авторских прав становится очевидной. Недавно поп-звезда Дрейк столкнулся с критикой за использование голосовых подражаний покойного Тупака Шакура и Снуп Догга без разрешения, что вызвало юридические последствия.