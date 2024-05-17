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Mirakl
Sony Music защищает авторские права своих исполнителей от незаконного использования в ИИ
Sony Music ужесточает меры по защите авторских прав своих исполнителей от незаконного использования их творчества в разработке искусственного интеллекта.

Корпорация Sony Music, одна из крупнейших музыкальных компаний мира, объявила о новых мерах по защите творчества своих артистов. В четверг компания заявила, что запрещает использование своих музыкальных произведений для обучения искусственных интеллектов без явного разрешения.

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В последнее время технологии ИИ активно влияют на креативные индустрии, но Sony Music подчеркивает, что инновации должны соблюдать авторские права. Компания не разрешает третьим лицам использовать любые материалы, включая песни, тексты, обложки, фотографии и записи, без предварительного согласия.

Среди артистов, чьи права защищает Sony Music, - Селин Дион, Doja Cat, Lil Nas X и 21 Savage. В каталоге Sony Music Publishing числятся такие знаменитости как AC/DC, The Beatles, BTS, Боб Дилан и покойная Эми Уайнхаус.

На фоне все возрастающего использования ИИ в музыке, важность защиты авторских прав становится очевидной. Недавно поп-звезда Дрейк столкнулся с критикой за использование голосовых подражаний покойного Тупака Шакура и Снуп Догга без разрешения, что вызвало юридические последствия.

#новости
Источник: cnet.com
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Chihonya
13:40
да откуда у нищего хвастуна денег столько
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Nvidia&Intel Hater
13:40
да неужели
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Chihonya
13:39
ну хватит, у меня живот уже болит, напиши в интуль, чтобы окромя ой три ничего не выпускали, все тянет, верно же?
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Nvidia&Intel Hater
13:38
там ждалко нет 2-х ядерных .он говорит и такой бы потянул ,главное на ядро производительность -диагноз простой -дурачек )
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Tarment
13:38
Я написал максимум, ой 3 как видно всё тянет и очевидно больше не нужно, ну 12400 можно ещё
Собираем недорогой игровой компьютер, которые позволит за копейки поиграть во все новые игры
Chihonya
13:38
большие и вумные посоны меня просветили, сегодня же махну на 12100 с доплатой с моей стороны)
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Chihonya
13:37
вот тут хоть правильно написал, нужен хоть 12400, ну не ой три всратый
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Легенда
13:36
так то да. щя чихонь неплохо обкекалась , купил проц а он ненужон.
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Nvidia&Intel Hater
13:36
да с твоим монитором хоть говном обмажся что ты и делаешь -там разницы нет.я выкинул 60 герцовый в буквальном смысле в 2017 году.так же fhd был
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Tarment
13:36
Тогда покупал бы 7950 и 4090, если уж хвастаться, то по полной
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