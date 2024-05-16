BenQ выпустила новую лампу ScreenBar Pro с датчиком движения и поддержкой USB-C, которая обеспечивает освещение рабочего места с яркостью до 1,000 люкс. Лампа доступна по цене $139 и подходит для большинства мониторов.

BenQ представила новинку на рынке освещения рабочих мест — ScreenBar Pro. Эта лампа для монитора обладает уникальными функциями и способна осветить рабочее пространство с яркостью до 1,000 люкс. Особенностью модели является встроенный датчик ToF, который реагирует на движение, автоматически включая и выключая свет.

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ScreenBar Pro может похвастаться не только высокой яркостью, но и возможностью регулировать температуру цвета от 2,700 до 6,500 Кельвинов. Это позволяет пользователям выбирать между теплым и холодным светом. Технология полного спектра LED обеспечивает высокую цветопередачу, делая цвета на рабочем столе насыщенными и живыми.

Лампа подходит для монтирования на мониторы толщиной от 4.3 мм до 6.5 см, включая изогнутые модели с радиусом до 1000R. Питание осуществляется через USB-C, при этом для работы лампы необходимо не менее 15 ватт.

ScreenBar Pro уже доступна для покупки в интернет-магазине производителя по цене $139. Компания предлагает годовую гарантию, 30-дневную политику возврата и бесплатную доставку.