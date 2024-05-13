Vivo готовит к запуску Vivo X Fold3 Pro — складной смартфон премиум-класса с передовыми технологиями дисплея и зарядки.

Компания Vivo готовит к международному релизу свой новейший складной смартфон высшего класса — Vivo X Fold3 Pro. Ожидается, что новинка дебютирует на глобальном рынке в середине 2024 года, начиная с Индии, где устройство уже замечено в базе данных местных телекоммуникационных стандартов.

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Vivo X Fold3 Pro обещает стать одним из самых продвинутых устройств в своем классе. Согласно утечкам, смартфон оснащен двумя AMOLED-дисплеями с поддержкой Dolby Vision, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью около 4500 нит. Главный экран — это современный 8.03-дюймовый гибкий 2K+ дисплей.

Ключевым преимуществом модели станет использование новейшего процессора Snapdragon 8 Gen 3, что делает ее одним из самых мощных устройств на рынке. Ожидается, что смартфон будет поддерживать зарядку мощностью до 100 Вт для быстрой зарядки аккумулятора емкостью 5700 мАч, а также беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Vivo X Fold3 Pro выйдет на индийский рынок в начале июня 2024 года и, как предполагается, будет стоить около 169 999 индийских рупий (примерно $2000). Это устройство станет серьезным конкурентом для таких моделей, как Samsung Galaxy Z Fold5 и OnePlus Open, благодаря своим выдающимся характеристикам и инновационному дизайну.