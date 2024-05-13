Ford снижает объемы заказов на батареи для электромобилей на фоне падающего спроса и увеличения убытков от продажи каждого электромобиля, в то время как конкуренция на рынке усиливается.

Компания Ford приняла решение о значительном сокращении заказов на батареи для своих электрических автомобилей, сталкиваясь с уменьшением спроса на электромобили и увеличением убытков в своем подразделении Model e.

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По данным источников, знакомых с ситуацией, и финансового отчета компании, убытки от продажи каждого электромобиля теперь составляют около $130,000. Несмотря на рост продаж на 96.6% в апреле этого года, финансовое положение подразделения ухудшается.

Дополнительное давление на Ford оказывают китайские производители электромобилей, такие как BYD, и ценовая конкуренция с Tesla. В ответ на эти вызовы генеральный директор Ford, Джим Фарли, объявил о планах инвестировать в разработку более доступного компактного электромобиля.