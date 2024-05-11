Компания Maxsun расширяет свою аниме-тематическую линейку продукции, представив новую материнскую плату MS-iCraft B760M Cross, которая выделяется не только своими техническими характеристиками, но и уникальным дизайном.

Компания Maxsun, уже известная своими графическими картами серии iCraft с аниме-тематикой, анонсировала выпуск своей первой материнской платы в этом стиле — MS-iCraft B760M Cross. Плата оформлена в белом цвете с элементами розового и голубого, что делает её дизайн особенно привлекательным.

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Материнская плата оснащена сокетом Intel LGA 1700 и чипсетом B760. Она поддерживает до 192 ГБ оперативной памяти DDR5 с возможностью разгона до 7600 MT/s. MS-iCraft B760M Cross имеет четыре слота для памяти DDR5, а также расширенные возможности для подключения: слот PCIe 5.0 x16, слот PCIe 4.0 x4 и PCIe 4.0 x1. На плате также предусмотрено три слота M.2 с радиаторами для охлаждения.

Для любителей кастомизации и стиля на плате предусмотрены стильные радиаторы с RGB-подсветкой и спиральный логотип с аниме-тематикой на крышке I/O. На задней панели платы нарисован талисман компании — Айджа, что добавляет уникальности продукту.

В комплекте с материнской платой поставляется большой портрет маскота. Официальная продажа начнется 20 мая в официальном интернет-магазине Maxsun на платформе JD.com. Цена пока не объявлена, но известно, что изделие будет выпущено ограниченным тиражом.