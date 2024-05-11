Realme объявила о выпуске новых беспроводных наушников Buds Air6 Pro с двумя драйверами и продвинутыми функциями шумоподавления, предлагая улучшенное качество звука и дополнительные функции для удобства пользователей.

Компания Realme анонсировала выпуск новой модели наушников — Realme Buds Air6 Pro. Эта полностью беспроводная модель оснащена двумя динамиками в каждом наушнике: 11-миллиметровым вуфером и 6-миллиметровым твитером, что обеспечивает улучшенное воспроизведение басов и общее качество звука.

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Наушники поддерживают активное шумоподавление, способное уменьшить уровень шума, например, дорожного, до 50 дБ. Также в наушниках реализована поддержка 3D-аудио, что добавляет объемность звучанию.

Realme Buds Air6 Pro оснащены тремя микрофонами на каждом наушнике, один из которых направлен в сторону рта для лучшей передачи голоса во время разговоров, даже в условиях интенсивного уличного шума.

Время работы наушников составляет до 40 часов при использовании без активации функции шумоподавления и до 7,5 часов с включенным ANC. Режим игры снижает задержку до 55 миллисекунд, что делает их идеальным выбором для геймеров.

В Китае рекомендованная розничная цена новинки составляет около 65 евро. Информация о глобальном выпуске пока не опубликована. Предыдущая модель — Realme Buds Air5 Pro — в настоящее время доступна на Amazon по цене около 83 евро.