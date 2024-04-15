Российские специалисты оснастили американский багги Can-AM Strike-M4 советским авиационным пулеметом ГШГ, демонстрируя уникальное сочетание исторического оружия и современной техники.

В рамках инновационного проекта, российские инженеры осуществили смелый шаг, объединив высокотехнологичный американский багги Can-AM Strike-M4 с легендарным советским пулеметом ГШГ. Эта модификация была выполнена специалистами из тульского Конструкторского бюро приборостроения, которые модернизировали классическое вооружение для его монтажа на современное легкое боевое транспортное средство.

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Пулемет ГШГ, который прославился своей непревзойденной скорострельностью до 6000 выстрелов в минуту и дальностью стрельбы до одного километра, теперь укомплектовывает багги. Это оснащение обеспечивает багги превосходную огневую поддержку и расширяет его боевые возможности. Дополнение к багги не только повышает его боевую эффективность, но и подчеркивает умение инженеров гармонично сочетать военное наследие с новейшими разработками.

Пулемет ГШГ известен не только использованием на боевых вертолетах Ка-29, но и как часть вооружения роботизированных комплексов "Берсерк" в Беларуси, что свидетельствует о его универсальности и высокой эффективности на поле боя.