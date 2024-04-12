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Mirakl
Компания Orange Pi раскрыла детали Orange Pi 5 Pro, а также анонсировала Orange Pi Watch D Pro
На недавней конференции разработчиков Orange Pi 2024, компания раскрыла детали Orange Pi 5 Pro, а также анонсировала запуск Orange Pi Watch D Pro.

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Shenzhen Xunlong Software вновь на пороге технологического прорыва с выпуском Orange Pi 5 Pro, устройства, которое не просто следует тенденциям рынка одноплатных компьютеров, но и задает их. Этот инновационный продукт, представленный менее чем через месяц после его анонса на конференции Orange Pi 2024, уже привлек внимание техноэнтузиастов и разработчиков благодаря своим впечатляющим характеристикам и возможностям.

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Orange Pi 5 Pro, оснащенный мощным набором микросхем Rockchip RK3588S, предлагает уникальное сочетание производительности и эффективности. С четырьмя ядрами ARM Cortex-A76 для тяжелых задач и четырьмя ядрами Cortex-A55 для более легких операций, этот одноплатный компьютер предоставляет гибкость и мощь для реализации разнообразных проектов. Графический процессор Mali-G610 MP4 и встроенный ускоритель ИИ с производительностью в 6 TOPS открывают новые возможности для разработки приложений, основанных на искусственном интеллекте и машинном обучении, делая Orange Pi 5 Pro идеальной платформой для инновационных технологических проектов.

Стоит отметить впечатляющий набор портов и интерфейсов ввода-вывода, который делает Orange Pi 5 Pro крайне адаптивным и многофункциональным устройством. Наличие двух HDMI портов, поддерживающих последние стандарты 2.0 и 2.1, позволяет подключать современные дисплеи и телевизоры для создания мультимедийных станций или демонстрации проектов с высоким разрешением. Порты USB 3.1 и USB Type-C обеспечивают быструю передачу данных и удобство подключения периферии, а слот для карты microSD и интерфейс eMMC расширяют возможности хранения данных.

Предлагаемые конфигурации с оперативной памятью LPDDR5 объемом 4, 8 и 16 ГБ по ценам от $60 до $109 делают новинку доступной для широкого спектра пользователей – от хобби-проектов до серьезных научных исследований. Такой ценовой диапазон и выбор конфигураций гарантируют, что каждый найдет оптимальное соотношение цены и качества для своих нужд.

#новости
Источник: notebookcheck.net
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