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Прорыв дамбы в Орске вызывает вопросы о стоимости и качестве строительства
В Орске, Оренбургской области, прорвало дамбу, что вызвало серьезное наводнение и эвакуацию более 7800 человек.

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Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин высказался о ситуации с прорывом дамбы в Орске, Оренбургской области, указав на несоответствие фактических характеристик сооружения заявленным затратам в 1 миллиард рублей. По его словам, структура, которую принято называть дамбой, фактически является земляным валом, не предназначенным для выдерживания таких объемов и скоростей воды, какие были во время наводнения.

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Строительство дамбы началось в 2010 году, а ее эксплуатация — в 2014 году, с общей стоимостью проекта свыше 900 млн рублей. После обрушения дамбы, которое привело к масштабному наводнению в Орске и эвакуации более 7800 человек, в том числе 2117 детей, возникли серьезные вопросы о качестве строительства и использованных материалов.

До прорыва жители города замечали протечки и пытались укрепить дамбу самостоятельно. Однако, несмотря на предупреждения, меры по укреплению не были приняты в должном объеме. При этом расходы на обслуживание дамбы оказались значительно ниже, чем на другие городские нужды, что указывает на недостаточное внимание к обслуживанию и поддержке критически важных гидротехнических сооружений.

Эксперты указывают на возможное использование некачественных материалов и недобросовестное обслуживание как основные причины катастрофы, в то время как представители компании-генподрядчика ссылаются на внешние факторы, такие как воздействие грызунов. Правительство Оренбургской области оценивает ущерб от наводнения в 21 миллиард рублей, подчеркивая масштабы катастрофы и необходимость тщательного расследования обстоятельств прорыва.

#новости
Источник: moscowtimes.io
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