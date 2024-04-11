На судостроительном заводе ОСК «Вымпел» начался новый этап строительства морского транспорта для Военно-морского флота России.

С началом нового этапа на судостроительном заводе "Вымпел", расположенном в России, началась сборка корабля "Владимир Пялов". Этот проект 20360М предназначен для обеспечения Военно-морского флота России специализированным судном, способным доставлять боеприпасы к подводным лодкам и надводным кораблям. Судно вышло из цеха и теперь находится на открытом стапеле, где продолжатся работы по его оснащению.

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"Владимир Пялов" носит имя выдающегося российского конструктора, который оставил значительный след в истории развития отечественного подводного кораблестроения. Пялову принадлежит ключевая роль в создании атомной подлодки "Северодвинск", которая является гордостью российского подводного флота.

Разработка корабля велась нижегородскими специалистами, что позволило воплотить в проекте последние инновации в области судостроения и военного логистического обеспечения. "Владимир Пялов" призван стать ключевым элементом в системе снабжения ВМФ, предлагая гибкие решения для доставки оружия и боеприпасов.

Корабль обладает впечатляющими техническими характеристиками: его длина достигает 80 метров, а полное водоизмещение — более 3600 тонн. Конструкция предусматривает наличие двух грузовых трюмов и вертолетной площадки, что расширяет его функциональные возможности. Кроме транспортировки военных грузов, судно может собирать разливы нефтепродуктов и обслуживать вертолеты, что делает его многофункциональным инструментом в военно-морской логистике.

Способность к эксплуатации в условиях ледового покрытия благодаря укрепленному корпусу делает "Владимир Пялов" ценным активом для действий в арктических условиях и не только. Такие характеристики обеспечивают судну высокую мореходность и способность выполнять задачи в различных морских условиях.

После завершения строительства и серии испытаний "Владимир Пялов" присоединится к Балтийскому флоту, где станет неотъемлемой частью системы обеспечения боевой готовности российского ВМФ. Его введение в строй значительно усилит потенциал флота в области логистики и оперативного реагирования на вызовы современности.