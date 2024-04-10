В армии России началась эксплуатация нового двухзвенного гусеничного бронетранспортера-снегоболотохода с амфибийными свойствами, обладающего высокой мобильностью и защищенностью, способного эффективно преодолевать самые трудные препятствия и оснащенного современным боевым модулем для уничтожения живой силы и техники противника.

Российская оборонная промышленность представила новинку — двухзвенный гусеничный бронетранспортер-снегоболотоход, способный преодолевать самые сложные препятствия. Произведенный на Рубцовском машиностроительном заводе и входящий в состав холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха, этот уникальный образец техники демонстрирует высокую степень защиты и мобильности.

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Снаряженная весом в 25 тонн, амфибия оснащена мощным двигателем на 500 лошадиных сил, что позволяет ей буксировать до 7 тонн груза. Наземная скорость транспортера достигает 60 км/ч, а его способность преодолевать рвы шириной до 2,7 метра и стены высотой более метра делает его незаменимым средством в экстремальных условиях. На воде скорость снижается до 6 км/ч, но это не умаляет его функциональности как амфибийного средства передвижения.

Одной из заметных особенностей нового бронетранспортера является наличие дистанционно управляемого боевого модуля БМ-30-Д "Спица", разработанного ЦНИИ "Буревестник". С оснащенной 30-мм автоматической пушкой 2А42 и спаренным с ней пулеметом ПКТМ, а также возможностью интеграции 30-мм автоматического гранатомета АГ-30, этот модуль способен вести огонь по живой силе и легкобронированным целям на расстоянии до двух километров.

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