Россия начала разработку сверхтяжелого транспортного самолета Ан-128 с целью усовершенствования возможностей воздушных перевозок крупногабаритных грузов и военной техники

Россия взялась за создание новейшего сверхтяжелого транспортного самолета Ан-128. Этот проект призван перевернуть представление о воздушных перевозках крупногабаритных грузов и военной техники.

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В новом самолете предусмотрены все последние достижения аэрокосмической отрасли, что позволит ему перевозить до 300 тонн груза на расстояние до 8000 километров без дозаправки.

Ключевым преимуществом Ан-128 станет его экономичность и экологичность. Современные технологии и материалы сократят расход топлива на 20% по сравнению с предшественниками. Разработка самолета идет в сотрудничестве с мировыми лидерами аэрокосмической индустрии.

Первый прототип планируется поднять в небо к 2026 году, а к 2030 году ожидается начало серийного производства.