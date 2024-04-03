Российский ЦКБР представил дрон "Хруст", предназначенный для мониторинга и оценки уровня химического и радиационного загрязнения в зонах чрезвычайных ситуаций.

Новейшая разработка Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) - дрон "Хруст" - станет незаменимым помощником в условиях химических и радиационных аварий. Этот беспилотник спроектирован так, чтобы собирать и передавать данные о степени загрязнения в реальном времени, что позволит оперативно оценить масштабы заражения и принять необходимые меры.

реклама

Генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин подчеркивает, что "Хруст" оснащается специализированными датчиками для детекции радиоактивности или химических агентов. При помощи этих датчиков дрон способен проводить тщательный осмотр территорий, в том числе зданий, позволяя оператору увидеть, где именно концентрация опасных веществ наиболее высока.

"Хруст" вызвал заинтересованность среди потенциальных заказчиков, однако до заключения официальных контрактов пока дело не дошло. Впервые об этом инновационном дроне стало известно в ноябре прошлого года, когда также упоминалось о его возможном использовании для контроля государственных границ, осмотра рыболовецких судов и мониторинга состояния мостов.