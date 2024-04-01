В индустриальном парке "Руднево" в Москве, компании "Аэромакс" и "Принтпарт" начали производство инновационных поршневых двигателей для беспилотников, которые не имеют аналогов в России.

В новаторском индустриальном кластере "Руднево" в Москве, компании "Аэромакс" и "Принтпарт" обнародовали планы по запуску передового производства поршневых двигателей, предназначенных для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) гражданского применения. Это событие стало возможным благодаря тесному взаимодействию с городскими властями, в лице заммэра по экономическим вопросам, Владимира Ефимова, который высоко оценил потенциал данной инициативы.

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Проект предусматривает выпуск уникальных по своим характеристикам двигателей, которые на данный момент не имеют аналогов на российском рынке. Уже произведена первая партия из 100 единиц, а планы по наращиванию производственных мощностей до 5 тысяч двигателей в год говорят о серьезных намерениях компаний удовлетворить потребности отечественного рынка БПЛА.

Инновационные двигатели "Аэромакс" и "Принтпарт" предназначены для замещения зарубежных силовых агрегатов в беспилотниках с взлетной массой от 15 до 50 кг. Они также найдут свое применение в сфере наземной робототехники, расширяя горизонты использования данного типа двигателей.

Особенностью этих двигателей является их способность работать в беспилотниках различных типов, включая самолеты и дроны с вертикальным взлетом и посадкой. Успешные испытания на моделях "ДИАМ-20" и "ДИАМ-20К" подтвердили высокий потенциал новых агрегатов в реальных условиях эксплуатации.



