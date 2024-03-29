Запущен совместный проект России и Беларуси по созданию мобильного атомного реактора, целью которого является обеспечение энергией удаленных районов.

"Росатом" вместе с Национальной академией наук Беларуси инициировали амбициозный проект по созданию инновационного мобильного атомного реактора. Эта инициатива направлена на эффективное обеспечение энергией наиболее отдаленных территорий России, оживляя идеи советской разработки «Памир-630Д» с применением новейших технологий.

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На фоне международного форума «Атомэкспо-2024», Сергей Щербаков из Национальной академии наук Беларуси подчеркнул важность этого проекта как пример продуктивного сотрудничества между двумя странами. Этот проект не только возрождает концепцию мобильной ядерной энергетики, но и включает в себя обмен уникальными знаниями и опытом в области атомных исследований.

Ожидается, что новые мобильные АЭС будут способствовать стабильному энергоснабжению регионов с ограниченным доступом к традиционным источникам энергии, демонстрируя адаптивность и инновационность современной атомной индустрии. Белорусские ученые, со своей стороны, внесут значительный вклад в проект, предоставив свои разработки по нестандартным реакторам и методам глубокого физико-математического моделирования.

Проект «Памир-630Д», когда-то оставленный без должного внимания, сегодня обретает вторую жизнь благодаря совместным усилиям России и Беларуси, обещая новые перспективы для развития мобильной ядерной энергетики.