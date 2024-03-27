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Союз МС-25 доставил на МКС революционные биопринтеры и научное оборудование
Российский космический корабль "Союз МС-25" успешно доставил на Международную космическую станцию (МКС) не только новый международный экипаж, но и передовое оборудование для проведения научных экспериментов в орбитальных условиях.

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Недавний полет российского корабля "Союз МС-25" на Международную космическую станцию (МКС) принес на борт не только новый международный экипаж, но и уникальное оборудование для передовых научных исследований.

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Среди доставленного груза - биопринтеры для создания трубчатых органов человека, таких как кровеносные сосуды и уретры, что открывает новые возможности для медицины будущего. Эти устройства могут производить живые ткани в условиях невесомости, минуя проблемы, связанные с использованием токсичных веществ на Земле. Космонавт Олег Кононенко возьмется за проведение экспериментов, которые могут заложить основу для новых методов лечения и восстановления органов.

Кроме того, на станцию доставлено оборудование для исследования молочнокислых бактерий и бифидобактерий в условиях космоса. Эти исследования важны для понимания, как микроорганизмы ведут себя и выживают в крайних условиях, что может иметь значение для создания продуктов питания для космических миссий и изучения влияния космоса на живые организмы в целом.

Марина Василевская из Беларуси, одна из участников миссии, также проведет ряд научных экспериментов в области медицины, биологии и физиологии, а также займется дистанционным зондированием Земли. Эти исследования помогут получить новые данные о поверхности нашей планеты и внести вклад в развитие науки о Земле.

#новости
Источник: www1.ru
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