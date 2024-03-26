Инженеры «Звёздочки» начали печатать металлом детали для российских судов

На судоремонтном заводе "Звёздочка", входящем в состав Центра пропульсивных систем, инженеры освоили новаторскую технику аддитивного производства для создания металлических компонентов судов. Этот прогрессивный подход предполагает слоевое нанесение металлического порошка, который последовательно плавится лазером, позволяя формировать детали до 1100 мм в диаметре и до 500 мм в высоту.

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Внедрение этой технологии, начавшееся в 2021 году, уже демонстрирует впечатляющие результаты. В марте текущего года инженеры завода успешно реализовали проекты по изготовлению заготовок для винто-рулевых колонок, а также выполнили заказы на детали общего назначения для партнерских предприятий.

Такой подход к производству не только ускоряет и оптимизирует создание сложных деталей, но и открывает новые возможности в выборе материалов, снижает время на последующую обработку и уменьшает общую трудоемкость процессов.

Более того, 3D-печать значительно расширяет способности завода по ремонту и восстановлению изношенных частей судовых механизмов, предоставляя экономически выгодные и экологичные решения.



