Франция планирует усилить поддержку Украины, отправив на её территорию 126-й пехотный полк с богатой историей.

Франция намерена усилить поддержку Украины, отправив на её территорию один из своих самых знаменитых воинских подразделений – 126-й пехотный полк. Этот полк, с гордым девизом «Гордый и доблестный» и символом в виде белого бизона, имеет богатую историю, включая участие в наполеоновских войнах.

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Планы Франции охватывают несколько сценариев взаимодействия с Украиной, от строительства военных объектов до прямого участия в боевых действиях. Особое внимание уделяется обучению украинских военных и защите ключевых регионов, включая Одессу.

126-й пехотный полк, расположенный в городке Брив-ла-Гайард, прославился во время Французской революции и военных кампаний Наполеона. Он также играл ключевую роль в защите французского отступления через реку Березину в 1812 году.

Недавно в полку были усилены тренировочные мероприятия, а также проведен аудит вооружения для выявления потребностей в дополнительном оснащении. В числе основного вооружения полка – современные бронетранспортеры «Грифон».

Однако перед отправкой на Украину полк столкнулся с проблемой комплектования. Несмотря на свою историческую славу, в последние месяцы полк испытывает трудности с привлечением новых солдат. Изменения в подходах к набору, включая привлечение местных жителей, направлены на решение этой проблемы.



