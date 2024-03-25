В социальных сетях России активно обсуждаются снимки нового бронеавтомобиля "Центурион" с постапокалиптическим дизайном.

В российском сегменте интернета начали массово появляться фотографии загадочного бронированного автомобиля, получившего название "Центурион". Этот бронеавтомобиль, выполненный в стильном постапокалиптическом дизайне и насыщенном чёрном цвете, ранее не был замечен на публике, что породило множество домыслов и предположений среди общественности и специалистов.

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Подробности о производителе "Центуриона", его технические характеристики и принадлежность остаются неизвестными. Однако внешний вид машины намекает на высокий уровень защищённости: от противоминной защиты до усиленной подвески и мощного двигателя. Проходимость по сложным местностям и скорость на дорогах, судя по всему, также находятся на высоте. Дизайн с пятью дверьми и бойницами предполагает возможность ведения огня почти на 360 градусов, а бронированные стёкла обеспечивают превосходный обзор для экипажа.

По мнению наблюдателей, "Центурион" может иметь общие черты с уже известным в России бронеавтомобилем "Фалькатус" (или "Каратель"), который служит в ЦСН ФСБ уже более десяти лет. Сходство в дизайне, конструктивных элементах и функционале подогревает дискуссии о возможной связи между этими двумя машинами.

"Фалькатус" прославился своим участием в спецоперациях и учениях, но информация о его характеристиках держится в тайне. Известно лишь, что он обладает высоким классом бронирования по российским стандартам, в том числе защитой от бронебойно-зажигательных пуль на коротких дистанциях.



