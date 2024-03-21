После комплексного реставрационного процесса, включающего технические и интерьерные обновления, Ту-204-100В возвращается в строй в составе авиапарка Red Wings.





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Авиапарк Red Wings пополнился вновь обновленным лайнером Ту-204-100В, который возвращается на воздушные трассы после тщательной реставрации. Самолет, изначально построенный на заводе «Авиастар-СП» в 2008 году, претерпел серию обновлений и модернизаций, предоставленных "Ильюшин Финанс Ко.". Этот шаг направлен на усиление возможностей авиакомпании в обслуживании как внутренних, так и международных маршрутов.

Серия мероприятий по восстановлению лайнера включала в себя детальную диагностику технического состояния, капитальный ремонт двигателей ПС-90А, а также замену узлов и агрегатов, срок службы которых подошел к концу. В добавок к техническим улучшениям, интерьер салона претерпел значительные изменения, направленные на повышение уровня комфорта пассажиров: от обновленной обивки кресел до пересмотренной системы освещения.

В результате модернизации Ту-204-100В трансформировался в современный эконом-классный лайнер с вместимостью 210 пассажирских мест, обладающий способностью преодолевать расстояния до 3600 км при полной загрузке. Максимальная дальность его полета теперь превышает 7000 км, что открывает новые перспективы для расширения маршрутной сети Red Wings.